Gatto salvato dall’ambulanza veterinaria | il collo stretto in una morsa da un tubo di plastica

(Di venerdì 19 aprile 2024) Prato, 19 aprile 2024 – E’ stato necessario l’intervento dell’ambulanzadella Lav di Prato per soccorrere unalle Cascine di Tavola: il micio, ribattezzato "Prato", è stato trovato con ilda undi, che secondo i volontari intervenuti era stato “probabilmente posto da qualcuno senza cuore in maniera deliberata. La sua sofferenza – raccontano – era evidente, ma la sua determinazione a sopravvivere era ancora più forte. Con l'aiuto delle nostre gabbie trappola particolari azionate da remoto e telecamere appositamente installate dai nostri volontari, siamo riusciti a individuare e salvare Prato in tempo. Senza il loro impegno e la loro dedizione, non saremmo stati in grado di portarlo verso una nuova speranza”. Subito dopo il salvataggio il ...