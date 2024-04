Gallarate - trovato il pirata della strada fuggito dopo aver investito un 45enne e la figlia di 3 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Rintracciato dalla Polizia locale diilche oggi intorno alle 19 ain piazza Risorgimento haun uomo di 45e la sua bambina di tre, e poi èin direzione di Cavaria. Immediatamente sono partite le indagini degli agenti del comandose e grazie alle telecamere di videosorveglianza sono risaliti alla targavettura e quindi al proprietario. La posizione dell’uomo che non si è fermatol’incidente a prestare soccorso, rintracciato in serata è al vaglio, i feriti, il papà con la bambina, sono stati trasportati in ospedale e ricoverati a Legnano, le loro condizioni non erano gravi.