(Di venerdì 19 aprile 2024) "Condanna per l'attacco dell'Iran a Israele, il G7 sostiene la sicurezza di Israele ma invitiamo tutte le parti a lavorare pera un'. E non escludiamo di adottare sanzioni e altre misure all'Iran". Così il capo della Farnesina, Antonio, che ha presieduto la riunione dei ministri degli Esteri dei sette Paesi più industrializzati sull'isola di Capri.

ROMA (ITALPRESS) – “A nome del G7 ho espresso solidarietà al ministro degli Esteri israeliano per l’attacco di sabato, ma ho anche chiesto prudenza dopo la vittoria militare che hanno ottenuto: ... (ildenaro)

G7, Tajani: "Evitare escalation in Medio Oriente" - (LaPresse) "Condanna per l'attacco dell'Iran a Israele, il G7 sostiene la sicurezza di Israele ma invitiamo tutte le parti a lavorare per Evitare ...stream24.ilsole24ore

Medio Oriente, la comunità internazionale e il G7 chiedono moderazione a Israele e all'Iran - Dopo le esplosioni avvertite in territorio iraniano questa mattina e attribuite a un presunto attacco Israeliano molti Stati hanno chiesto a Israele e all'Iran di mostrare moderazione. L'obiettivo ora ...it.euronews

Tajani,messaggio chiaro G7 per de-escalation Medio Oriente - "Stamane abbiamo deciso di affrontare subito la questione Iran. Ho voluto che ci fosse un messaggio chiaro del G7. L'obiettivo politico si chiama escalation. (ANSA) ...ansa