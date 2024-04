G7 - Tajani | Convergenza su tutte le questioni internazionali

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 aprile 2024) A Capri il vertice dei ministri degli Esteri "Grande unità d'intenti esule". Così Antonionella conferenza finale del vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi del G7 a Capri. Ribadito il no all'operazione militare israeliana a Rafah, per il Medio Oriente va perseguita la de-escalation. Ok alle sanzioni