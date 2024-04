G7 - a Capri ultimo giorno di vertice dei ministri degli Esteri

(Di venerdì 19 aprile 2024) Terzo edeldeidel G7 a. Tra i temi in agenda venerdì anche la stabilità dell'Indo-Pacifico. Ma a tenere banco è la risposta di Israele all'attacco iraniano di sabato scorso. Ala suo arrivo alla riunione il Segretario di Stato americano Antony Blinken non ha commentato gli ultimi sviluppi in Medio Oriente. Tel Aviv ha colpito una base militare iraniana a Esfahan, gli Usa hanno fatto sapere di non aver autorizzato il raid dello Stato ebraico.

Capitano Ultimo per la prima volta dopo anni , ha scoperto oggi il suo volto al teatro Quirino di Roma per affronterà la campagna elettorale senza maschere per "Libertà",... (leggo)

I buoni rapporti fra Empoli e Napoli vanno avanti da anni, anche se nel L’ultimo periodo fra le due società, per varie coincidenze, non sono state concluse molte operazioni fra acquisti e cessioni. ... (sport.quotidiano)

Friday for future, a corteo Napoli cortei contro summit G7 Capri - Napoli, 19 apr. (askanews) – È in corso a Napoli ma manifestazione organizzata in occasione dello sciopero globale per il clima promosso da Fridays for Future. Gli attivisti, che sono partiti dal piaz ...askanews

Nell’ultima giornata del G7 Israele attacca l’Iran, l’invito a «non eccedere» - L’ultima giornata del G7 si apre con l’attacco israeliano all’Iran di cui si discute da giorni. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha condiviso le informazioni degli Stati Uniti sull’atta ...editorialedomani

Napoli, nave finisce contro banchina del porto: diversi feriti - Al momento dell'impatto i passeggeri erano quasi tutti in piedi e sarebbero caduti a causa dell'impatto violento ...tgcom24.mediaset