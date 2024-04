(Di venerdì 19 aprile 2024) Firenze, 19 aprile 2024 – Evidentemente i ladri sapevano bene che tipo di impegni aveva la loro vittima in quel momento, perché si sono introdotti nella sua abitazione esattamente nel momento in cui era impegnato sul prato del Franchi nelladiLeague contro il Victoria Plzen. Malviventi in azione ieri a Firenze nelladi un. Il fatto è accaduto proprio nel momento in cui si stava disputando la partita vinta 2-0 dai viola. A mettere ini ladri sono stati alcuni residenti, che hanno chiamato il 112 Nue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Due uomini, secondo quanto ricostruito, si sono introdotti nell'abitazione del calciatore rompendo la porta finestra per mettere a segno il colpo ma il sopraggiungere di un ...

Ieri pomeriggio, diversi residenti di un condominio in via Mogadiscio, quartiere Trieste, hanno sentito rumori sospetti e hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della ... (ilcorrieredellacitta)

Nel 1988 Nadia Bengala ha coronato il suo sogno di diventare Miss Italia. Tanti contratti per il suo lavoro di modella, in giro per l’Italia e all’estero. Una vita piena di soddisfazioni ma c’è un ... (ilfattoquotidiano)

Furto in casa di un giocatore della Fiorentina durante la gara di Conference. Ladro messo in fuga dai vicini - Firenze, 19 aprile 2024 – Evidentemente i ladri sapevano bene che tipo di impegni aveva la loro vittima in quel momento, perché si sono introdotti nella sua abitazione esattamente nel momento in cui ...lanazione

Ladri in casa di un calciatore viola durante Fiorentina-Viktoria Plzen - Un calciatore della Fiorentina, di cui non è stata resa nota l'identità, è stato oggetto di un tentato Furto in casa durante l'incontro tra la Fiorentina ...gonews

Processo Mirabelli, i video precedenti l’omicidio di Gioffrè “dormiva con un’ascia sotto il cuscino” - Le immagini delle telecamere posizionate in casa della vittima ma anche abitudini e ultimi momenti di vita della vittima. In aula i militari e il comandante Morrone della stazione di Cosenza Centro ...quicosenza