Fumetti e manga - 10 imperdibili antologie

(Di venerdì 19 aprile 2024) Le migliori raccolte di comics ededicate a un specifico autore o a un tema: tra horror ed erotismo, femminismo e umorismo, una selezione di titoli per tutti gli appassionati di

La dose settimanale di samurai e geishe non vi basta? Ecco le migliori proposte per immergersi nel Giappone feudale (wired)

In occasione del Comicon , in scena a Napoli dal 25 al 28 aprile, Deliveroo lancia una speciale iniziativa dedicata al rapporto tra cibo e i celebri fumetti giapponesi. Il ramen è il cibo giapponese, ... (ildenaro)

Comics & Sport, al via la manifestazione dedicata a Fumetti e cultura pop - Al via sabato 20 aprile, la terza edizione di “Comics & Sport”, il festivalino dedicato ai Fumetti e alla cultura pop e nerd declinati all’interno del mondo dello sport, in due giorni ricchi di ...sassuolonotizie

Comicon, Fumetti e cibo. Sondaggio di Deliveroo: E’ il ramen il piatto preferito dagli appassionati di manga - In occasione del Comicon, in scena a Napoli dal 25 al 28 aprile, Deliveroo lancia una speciale iniziativa dedicata al rapporto tra cibo e i celebri Fumetti giapponesi. Il ramen è il cibo giapponese, t ...ildenaro

Le Gru Comics, evento tutto dedicato al mondo dei Fumetti e dei manga - Dopo l’esperienza entusiasmante durante Gru Kids Festival, la manifestazione di Le Gru dedicata alla creatività per bambini e ragazzi, sabato 20 e domenica 21 aprile nell’Area esterna coperta al primo ...mentelocale