Fr**io di m*rda | Federico Fashion Style in ospedale dopo un’aggressione

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 19 aprile 2024)ha raccontato sui social di essere stato vittima dia sfondo omofobo mentre si trovava in viaggio. In alcune storie Instagram, il parrucchiere delle star si è ripreso mentre era in, spiegando quanto successo. “Storia triste”, ha esordito quindi, vero nomeLauri, nella prima storia, nella quale si intravede la stanza di un. Il parrucchiere ha poi argomentato in un video: “Sono stato aggredito perché ancora esistono gli omofobi diche ti chiamanodi”. Vi raccomandiamo... ...