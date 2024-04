Fridays for Future - anche per Palestina

(Di venerdì 19 aprile 2024) 13.05 Clima ei temi al centro dello sciopero Friday Foroggi in diverse città italiane. A Roma partito dalla Sapienza al grido "Free Free Palestine" il corteo studentesco che a Piazza della Repubblica si è unito a quello per il clima di FFF. A Napoli focus sul G7, in concomitanza con il summit a Capri. Il corteo "Fermiamo il G7 del genocidio" da piazza Garibaldi ha avuto momenti di tensione quando i manifestanti hanno tentato di raggiungere gli imbarchi per le isole.

Milano : un Corteo Studentesco scende in piazza e manifesta per il Fridays For future , portano un messaggio sostenibile L’energia dell’attivismo per la Giustizia Climatica ha invaso le strade di ... (puntomagazine)

Firenze, 19 aprile 2024 - Nuova manifestazione degli attivisti di Fridays for future , stamattina a Firenze in contemporanea a molte altre città in Italia: decine di giovani ambientalisti si sono ... (lanazione)

Gli studenti milanesi che partecipano al Corteo organizzato da Fridays for Future nella giornata di sciopero globale per il clima sono entrati da Kfc in piazza XXIV Maggio, noto fast food ... (ilfattoquotidiano)

Fridays for future a Torino contro la guerra a Gaza - La manifestazione dei Fridays For Future ha puntato l'attenzione, con una serie di interventi, oltre che sulla lotta ai cambiamenti climatici, anche contro la guerra sulla Striscia di Gaza. È ...ansa

Da Torino a Napoli studenti in piazza per il clima e per il cessate il fuoco in Medio Oriente - Studenti in corteo a Milano, le azioni contro McDonald's, KFC e contro un distributore Eni Circa 200 studenti milanesi che partecipano al corteo organizzato da Fridays for Future nella giornata di ...msn

