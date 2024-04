Freaks Out - come finisce il film di Mainetti | gli amici si salvano?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nel finale diOut, Matilde, riuscendo finalmente ad avere il pieno controllo dei propri poteri d’elettrocuzione, annienta i soldati tedeschi chiamati da Franz, il gestore del circo nazista di Roma, che resosi conto dei poteri speciali posseduti dai quattro, aveva cercato di arruolarli, per far sì che la sua premonizione si avverasse. Dopo l’esplosione che uccide i tedeschi, i quattro, orfani del mentore Israel, possono tornare a condurre vita vagabonda, di circo in circo, in attesa di tempi migliori. Franz, nel frattempo, vedendo morire tra le fiamme la fidanzata Irina, capisce d’improvviso la verità riguardo la sua visione profetica; a morire suicida non sarà Hitler, ma lui stesso, e i quattro “superumani” dotati di poteri, non rappresenteranno la salvezza del Terzo Reich, ma ne accelereranno la fine. Nella Roma ...