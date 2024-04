Fratta da favola È ai playoff e può sognare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Non si vuole fermare ilTerme e, anzi, continua a migliorare i risultati anno dopo anno. Nel 2023 la stagione finì al quinto posto, a pari punti con la DueEmme, e isfumarono per una manciata di punti. Fu comunque il miglior risultato di sempre della storia biancoverde. Ma si sa, gli almanacchi sono fatti per essere aggiornati, e così la miglior stagione della storia delTerme è diventata quella in corso. Sì, perché i biancoverdi hanno già matematicamente staccato il biglietto per gli spareggi promozione. La Sampierana è a un punto (da acciuffare in due partite) dall’Eccellenza, il Cattolica è matematicamente certo del secondo posto, con il primo che ormai sembra irraggiungibile. Dietro a questo duo,e Faenza, rispettivamente a quota 58 e 57, si giocano la possibilità di ospitare la ...