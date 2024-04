Fratelli di Crozza - Meloni | Altro che vaccino per il Covid io vi faccio il vaccino per far crescere a tutti solo braccia destre!

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nella nuova puntata diDI- in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizionei panni della Premier Giorgia: «No tranquillo amore mio… il sesso te lo scegli te quando sei grande. A vent’anni decidi se te senti checchetta, drag queen o