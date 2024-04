Frassinetti FdI | Sbagliato modificare nostro inno nazionale pensando di insegnare a studenti i valori civici

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 19 aprile 2024) “A proposito di quanto appreso da alcuni articoli di stampa in merito alla volontà dil’, premesso che non metto in dubbio le buone intenzioni dei docenti dell'Istituto "Manzoni" di Merate che sostengono di voler così dare un messaggio universale che esorti all’impegno sociale e civico, ritengo però che esistano altri modi per farlo, senza la necessità di dover cambiare le parole del Canto degli Italiani di Goffredo Mameli,dal 12 ottobre del 1946". L'articolo .