Frasi sessiste | VAR donna… - l’ex Napoli nella bufera

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ramon Diaz, ex giocatore dele attuale allenatore del Vasco da Gama, è finitoin Brasile per delle affermazioni. Diaz ha rilasciato dichiarazioni spiacevoli sulla designazione del VAR della partita contro il Gremio, vinta dalla sua squadra. Al termine del match perso contro il Bragantino, Diaz ha affermato: “c’era un rigore e questa signora lo ha interpretato diversamente. Il calcio è diverso, soprattutto quando a decidere è un VAR donna. Mi sembra che sia piuttosto complicato, perché il calcio è dinamico”. Ramon Diaz ritrattagiocatore delha poi ritrattato le sue dichiarazioni: “quello che volevo dire è che una sola persona non può decidere, non può prendere una decisione così importante”. L'articolo CalcioWeb.

