Francia - due bambine accoltellate fuori scuola | morta 14enne per malore

(Di venerdì 19 aprile 2024) Due, di 6 e 11 anni, sono stateda un uomo a poca distanza dalla loro, a Souffelweyersheim, un piccolo centro nei pressi di Strasburgo, nell’est della. Un attacco improvviso, inaspettato e per ora senza spiegazioni, che la sciato sconvolta un’intera comunità e che ha terribilmente scioccato i genitori dei giovani L'articolo proviene da Il Difforme.

Una adolescente di 14 anni che ieri aveva avuto un problema cardiaco dopo l’accoltellamento di due bambine fuori ad una scuola di Souffelveyersheim, nell’est della Francia , in Alsazia, è morta. Lo ... (gazzettadelsud)

La folle aggressione andata in scena nelle scorse ore a danno di due bambine , colpite con un coltello fuori dalla scuola, ha avuto conseguenze devastanti. Una compagna , assistento alle violenze, ha ... (thesocialpost)

Francia, accoltellamento davanti a una scuola: morta dopo un malore - Una ragazzina di 14 anni è morta a causa del malore avuto in seguito all'accoltellamento avvenuto davanti a una scuola.notizie

