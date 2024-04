Francesco Russo - tra palco e macchina da presa | cerco di portare me stesso e la mia creatività

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nel mondo dello spettacolo italiano,sta rapidamente emergendo come una delle figure più promettenti e ricercate. Con la suainesauribile e il suo talento innato, infatti, si sta guadagnando un posto di rilievo tra gli attori più richiesti del momento, conquistando il pubblico con ogni nuova interpretazione. Noi della redazione VelvetMAG abbiamo avuto il piacere di incontrareper conoscere meglio non solo i numerosi progetti che lo coinvolgono attualmente, ma anche per approfondire aspetti più intimi della sua personalità al di là del mondo della recitazione, sebbene quest’ultima, come luici ha raccontato, rimanga pur sempre parte integrante e fondamentale della sua vita: “ho sempre detto ai miei genitori ‘voglio fare l’attore’ e avevo ...

Da poco si è conclusa su Sky (e in streaming su Now) la seconda stagione di “Call my agent”, la versione italiana della serie cult francese che è stata riadattata nel nostro Paese, ottenendo un buon ... (quotidiano)

Basket, il Cus Foggia sfida l'Armeni Assi Brindisi per la promozione in Serie C - LA PARTITA DI ANDATA. E' un'occasione storica per i ragazzi di coach Ciccone di far tornare in serie C la pallacanestro foggiana, nella partita di andata infatti si sono imposti a Brindisi per 58 a 55 ...foggiacittaaperta

Isola dei Famosi, tanti non detti: bufera sui social post puntata - A seguito della puntata di ieri dell'Isola dei Famosi il pubblico ha protestato perché non sono stati mostrati i video sull'eliminazione di Benigno ed il comunicato in merito al cibo rubato.gossipetv

Europei di Belgrado, l’Italia inizia con le vittorie di Giannotti e Cromwell - Anticipando la cerimonia di apertura, i 45° europei maschili allestiti a Belgrado, si è svolta la prima sezione agonistica, dove erano impegnati due azzurri. Nei 63.5 l’emiliano Giacomo Giannotti ...datasport