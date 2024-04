Francesco Benigno torna sui social | Il mio avvocato me lo ha permesso

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 19 aprile 2024), dopo essere rimasto in silenzio per 24 ore, èto sui. Lo ha fatto dopo che Vladimir Luxuria si è rifiutata di mostrare il video che lo ha portato all’esclusione dal gioco sostenendo che le immagini fossero troppo forti. Rispetto ai precedenti video in cui ha inveito contro produzione e autori, però, questa voltaha approfittato dell’occasione per ringraziare tutti e smentire una fake news che lo voleva morto (?!). “Faccio questo video perché il miome lo ha. Voglio tranquillizzare tutti voi. Siete stati e siete dalla mia parte. Mi avete sostenuto. Online gira voce che sono morto, così faccio questo video di pochi minuti per rassicurare tutti”. L’attore ha poi continuato: “Ringrazio la ...