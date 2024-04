FOTO Incendio ex Camino Real | sul posto carabinieri e Arpac

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Dopo 11 ore di lavoro per spegnere le fiamme divampate nell’area dell’ex, per i vigili del fuoco, intervenuti a mezzanotte nella ex discoteca abbandonata, situata nel comune di Pontecagnano Faiano, sulla litoranea è il momento della decontaminazione. I pompieri, che per tutta la notte hanno combattuto contro le fiamme che hanno preso facilmente fuoco nell’enorme accumulo di rifiuti che hanno trasformato l’ex tempio del ballo in una discarica a cielo aperto, hanno depositato gli abiti utilizzati al fine di effettuare un campionamento. Le analisi saranno effettuate dall’, l’organo di controllo ambientale, i cui tecnici sono giunti intorno alle 11:30 nell’area colpita dall’in compagnia anche deidella Stazione di ...