Forza Italia - scontro Martusciello-Sibilia sul candidato sindaco

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La città di Avellino ha sperimentato il fallimento dei 5 stelle, del centrosinistra e dell’esperienza civica. E’ ora di voltare pagina e di proporre un governo di centrodestra”. Lo afferma il coordinatore regionale diin CAMPANIA, Fulvio. “avanzerà nella prossima settimana la sua proposta di candidatura a”, conclude l’eurodeputato. E poi ha aggiunto: “Ad Avellino non proporremo nessuna minestra riscaldata. Il passato è passato”. “Novità e competenza, ma sopratutto linearità politica, perché il detto ‘chi ha tradito una volta tradisce sempre’ si applica anche in politica. Nella prossima settimanaavanzerà la sua proposta di candidatura aad ...

