Forum - gravissimo lutto a Mediaset | è morto il giudice Italo Ormanni

(Di venerdì 19 aprile 2024)nel mondo della televisione. Èa 87 anni, volto simbolo della trasmissionein onda quotidianamente sulle retie attualmente condotta da Barbara Palombelli. Nato a Napoli, nel capoluogo campano è stato sostituto procuratore e ha seguito le inchieste sulla camorra che hanno portato agli arresti di boss come Cutolo, Zazza e Nuvoletta. A Roma ha indagato sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, sul delitto di Simonetta Cesaroni e sull'omicidio della studentessa dell'Università La Sapienza Marta Russo. Dagli anni '80 ha ricoperto numerosi incarichi: nel 1982 è stato applicato alla Corte di Cassazione, dal 1984 al 1990 alla Commissione Parlamentare Antimafia. Nel 1989 è andato negli Stati Uniti per degli incontri con la Dea, l'Fbi e funzionari del ...

