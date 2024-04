Forte e Chiara chiude - stop per il programma di Chiara Francini | l’annuncio Rai

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 19 aprile 2024). Questodella Direzione Prime Time della Rai: “Il progetto pensato con finalità sperimentali pur veicolando valori importanti e originali non ha tuttavia prodotto risultati auspicati“. In una nota ha annunciato che l’ultima puntata deldinon andrà in onda. Un peccato per la freschezza e la simpatia della conduttrice, ma i risultati in termini di ascolti tv non sono stati quelli sperati., l’ultima puntata non andrà in onda E così lo show di, in onda il mercoledì su Rai 1,. Il motivo è semplici: ...