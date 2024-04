Formula Uno - Sprint Race in Cina | dove vederla e pronostico

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 19 aprile 2024)Uno, inil Circus torna dopo l’ultima corsa nel 2019, il primo appuntamento con lain tv, streaming e ilIl primo appuntamento con ladella stagione. Indoppio spettacolo per il Circus dellaUno che domattina (alle 5) scenderà in pista per la gara corta. Quella di 100 chilometri che durerà più o meno mezz’ora, che mette in palio dei punti che si vanno ovviamente ad accumulare alla classifica piloti. Dopo la gara sono previste le qualifiche del Gran Premio che è in programma domenica mattina alle 9. La Ferrari di Sainz (Lapresse) – Ilveggente.itLa qualificazione per laè stata ...