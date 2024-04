Formazioni ufficiali Cagliari-Juventus | pronostico marcatori - ammoniti e tiratori

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 19 aprile 2024), ledella sfida di campionato che vedrà opporsi rossoblu e bianconeri. Una sfida tutt’altro che banale. Un incontro che, giunti a questo punto della stagione, potrebbe rappresentare un crocevia importante per le ambizioni di entrambe le squadre. Tutto pronto aper il match che vedrà i padroni di casa fronteggiare ladi Max Allegri che, non ancora guarita dalla crisi di risultati nella quale è ripiombata, cerca punti importanti per consolidare il piazzamento in zona Champions League. C’erano alcuni dubbi di formazione da ambo le parti. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori: Rabiot ...