Formazione - intesa tra Unis - Soprintendenza e Centro Arti

A Palazzo di Governo, presieduto dal prefetto di Napoli , Michele di Bari, si è tenuto un incontro per la definizione di un verbale d’ intesa per interventi relativi alla sicurezza urbana ed allo ... (ildenaro)

Maltempo: in arrivo temporali e venti forti al Sud - Roma, 18 apr. (askanews) – Un’area di bassa pressione in Formazione sul Mar Tirreno tenderà a raggiungere, nella giornata di venerdì 19 aprile, i settori ionici determinando una fase di maltempo sulle ...askanews

Amazon, l’export delle aziende italiane sale a 3 miliardi: intesa con il governo per la lotta alla contraffazione - L’ad per l’Italia del colosso Marseglia: «L’obiettivo è portare le vendite all’estero a 4 miliardi entro il 2025». Al via la terza edizione dei Made in Italy Days ...corriere