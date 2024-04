Fonte Iran -' raid con piccoli dron - forse da dentro Paese'

(Di venerdì 19 aprile 2024) L'attacco indella notte scorsa "è stato condotto dai, possibilmente lanciati dall'interno delstesso". Lo ha detto unadell'al New York Times, ripreso da Haaretz. Secondo la stessa, "i sistemi radar delnon hanno intercettato velivoli non identificati entrati nello spazio aereo dell'".

Un funzionario dell'amministrazione Biden ha annunciato che la risposta di Israele all' attacco di sabato notte sarà un raid limitato in territorio iraniano.Continua a leggere (fanpage)

Israele risponde all’Iran dall’interno e colpisce la base di Esfahan - Tel Aviv ha attaccato il suo grande nemico con 3 droni nel giorno del compleanno di Ali Khamenei, frutto di una strategia cauta in linea con Usa e alleati ...theitaliantimes

Fonte Iran,'raid con piccoli droni, forse da dentro Paese' - L'attacco in Iran della notte scorsa "è stato condotto da piccoli droni, possibilmente lanciati dall'interno del Paese stesso". Lo ha detto una Fonte dell'Iran al New York Times, ripreso da Haaretz. ( ...ansa

Israele al contrattacco: triplice blitz. "È un segnale all'Iran, possiamo colpire" - L'attacco sferrato da Israele questa notte non ha avuto come unico obiettivo l'Iran, ma anche Siria e Iraq Il mondo trattiene il fiato in attesa di capire che cosa succederà adesso. Nelle scorse ore I ...ilgiornale