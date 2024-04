Focette è buia | A rischio la sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sembra un replay di quello che è successo a Strettoia, dove per due decenni la popolazione ha protestato per l’illuminazione vetusta e carente. L’arrivo dei nuovi impianti a led, nell’ambito del maxi-progetto siglato da Comune ed Enel, anziché risolvere il problema lo ha aumentato, con i lampioni sotto accusa in quanto farebbero ancora meno luce di prima. La stessa cosa sta succedendo a, con la Pro(nella foto il presidente Tino Grittini) preoccupata per il nuovo servizio e, di riflesso, per le tenebre che potrebbero fare il gioco degli scalmanati che in estate dopo le discoteche si riversano nelle stradine interne della frazione disseminando schiamazzi e vandalismi ovunque. "In questi giorni – scrive l’associazione – sono iniziati i lavori legati al nuovo sistema di illuminazione pubblica della nostra frazione. Intervento che ...