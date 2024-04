(Di venerdì 19 aprile 2024) Una crescita che inoscilla intorno al potenziale, allo 0,7% nel 2024 e 2025, "per via dei programmi di investimento, con la politica di bilancio che gioca un ruolo". E che nel 2026 crolla allo 0,2% "con ilche arriva ad esaurimento, e ilche continua ad esserci ma non con così tanta forza". Così Helge Berger, vice direttore del dipartimento Europa del Fmi, spiega la vistosa revisione al ribasso della stima di crescita per l'nel 2026 allo 0,2%. "La buona notizia è che gli interventi possono fare la differenza".

Roma, 17 apr. (askanews) – Il Fondo monetario internazionale ha scelto l’ Italia come esempio per illustrare le potenziali problematicità sui conti pubblici “ perché è una economia avanzata con una ... (ildenaro)

Fmi,con esaurirsi Pnrr e superbonus Pil Italia a 0,2% - Una crescita che in Italia oscilla intorno al potenziale, allo 0,7% nel 2024 e 2025, "per via dei programmi di investimento, con la politica di bilancio che gioca un ruolo". (ANSA) ...ansa

Fmi sollecita Italia e Francia a spendere meno, Germania ad allentare cordoni borsa - WASHINGTON (Reuters) - L'Italia e la Francia dovrebbero tagliare la spesa più velocemente di quanto previsto attualmente per tenere sotto controllo il debito, mentre la Germania dovrebbe allentare i ...it.investing

Fmi: in Europa atterraggio morbido raggiungibile ma sfide non facili - Roma, 19 apr. (askanews) - Per le economie europee un 'atterraggio morbido', da intendere come il ritorno dell'inflazione ai livelli obiettivo con ...notizie.tiscali