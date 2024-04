Fischietti - trivellazioni e radici della civiltà occidentale | libri in breve

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 19 aprile 2024): selezione die foglie di fico Jennifer Mather Saul Università di Oxford Press (2024) Il libro analizza il linguaggio razzista e cospiratorio in politica, ispirato dall’elezione di Donald Trump e dalla sua popolarità. La filosofa Jennifer Saul esamina i “” e le “foglie di fico” usati per mascherare il razzismo. Guarda di nuovo Guarda di nuovo Tali Sharot e Cass R. Sunstein esplorano l’importanza dell’abitudine e dell’esperienza. Il libro affronta la disabitazione per nuove prospettive, con esempi storici e scientifici che illustrano il concetto di assuefazione. Come il mondo ha creato L'articolo proviene da News Nosh.