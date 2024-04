(Di venerdì 19 aprile 2024) È statonella notte, dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali con, il primodelle 115 banche di credito cooperativo del gruppo. Lo annuncia la Fabi secondo cui le nuove regole, che sostituiscono l'attuale contrattazione integrativa stipulata a livello locale e aziendale e interessano 22.276 lavoratrici e lavoratori, riguardano: ticket pasto, welfare, mobilità territoriale. Si tratta di temi che si aggiungono ai precedenti accordi sottoscritti a dicembre 2022 e a maggio 2023 su lavoro agile e premio di produttività aziendale, ora parte integrante del. Per le materie non trattate né sostituite restano in vigore gli accordi locali o aziendali. L'accordo sottoscritto passa ora al vaglio delle ...

Non giunge di certo come una sorpresa ma ora è ufficiale: Amadeus passerà al Nove , rete in chiaro del gruppo Warner Bros. Discovery . Un passaggio storico, considerando quanto sia stata importante la ... (quifinanza)

Articolo pubblicato il 18 Aprile 2024 15:06Dopo Fazio, tocca ad Amadeus . Lo storico conduttore lascia la Rai, non rinnovando quindi, il suo contratto, in scadenza il 31 agosto. Nel colloquio avuto ... (ildifforme)

Firmato con i sindacati il contratto integrativo Bcc Iccrea - È stato Firmato nella notte, dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali con Iccrea, il primo contratto integrativo delle 115 banche di credito cooperativo del gruppo Iccrea. (ANSA) ...ansa

F1 | Haas, Komatsu conferma: "Audi fa pressione sul mercato piloti" - Il mercato piloti per il 2025 è in pieno fermento. Non solo il già annunciato passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari e la conferma pluriennale di Alonso in Aston Martin, ma anche un'Audi che si ...it.motorsport

Il nostro Vinitaly 2024. I bianchi/1 - Seconda puntata dedicata ai migliori assaggi del salone veronese. Tra i bianchi più interessanti uno Chablis distribuito da Masciarelli, un grande Etna Bianco di Fessina, un umbro beverino di Lungarot ...ilgiornale