Sono stati condannati i due tunisini, di 24 e 19, accusati di aver travolto, in sella a una moto rubata, l'auto su cui viaggiava il 43enne Lorenzo Brogioni, la notte tra 16 e 17 ottobre 2023 in via, causandone la morte

Firenze , 18 marzo 2024 – resta in carcere il senegalese di 26 anni sottoposto a fermo di polizia con l'accusa di omicidio volontario per l'accoltellamento mortale di un 19enne moldavo in largo ... (lanazione)

Firenze: ucciso da moto contromano in via Gioberti, condanne fino a 8 anni per conducente e passeggero - Sono stati condannati i due tunisini, di 24 e 19 anni, accusati di aver travolto, in sella a una moto rubata, l'auto su cui viaggiava il 43enne Lorenzo Brogioni, la notte tra 16 e 17 ottobre 2023 in v ...firenzepost

