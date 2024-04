(Di venerdì 19 aprile 2024) Inseguimento tipo far west in zona San. Ladi Stato ha fermato in via Cimarosa un kosovaro di 31, destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene: dovràoltre 6e mezzo di reclusione L'articolo proviene daPost.

Avrebbe approfittato del fatto che il legittimo proprietario stava pranzando in uno dei bar della stazione di Santa Maria Novella , per cercare di portargli via una lussuosa valigia. Il viaggiatore ... (firenzepost)

Empoli: ruba tre cellulari, fugge e si barrica in un bagno. inseguito e arrestato - Gli agenti delle volanti sono intervenuti intorno in via Toscoromagnola, dove alcuni dipendenti di un grande distributore di apparecchiature elettroniche avevano inseguito un uomo con 3 cellulari ...firenzepost

Firenze, inseguito dai “falchi” della polizia in San Jacopino: arrestato 31enne che deve scontare 6 anni. Due agenti feriti - Inseguimento tipo far west in zona San Jacopino. La Polizia di Stato ha fermato in via Cimarosa un kosovaro di 31 anni, destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene: dovrà scontare oltre 6 a ...firenzepost

Giuseppe Gibboni, a Firenze la giovane star del violino - Domenica 21 e lunedì 22 aprile debutterà con l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta ...nove.firenze