(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 aprile 2024 – Duemultiparametrici per la Medicina Interna Alta Intensità sono statidalla Fondazione Onlus all’di. La cerimonia di consegna dell’apparecchiatura si è svolta oggi al presidio sanitario nel centro di. L’acquisto è stato reso possibile grazie ai Rotary club della quadrangolare: il club capofila Rotary ClubEst insieme ai club di Rotary Paris La Défense – Courbevoie, Rotary Bruxelles Ouest, Rotary Wiesbaden Rheingau. Alla consegna hanno partecipato Giancarlo Landini, presidente della FondazioneOnlus, Tommaso Grassi della Direzione Sanitaria dell’...

Firenze, donati due monitor d'avanguardia all'ospedale Santa Maria Nuova - L’apparecchiatura è stata acquistata dalla Fondazione Santa Maria Nuova onlus con il contributo di quattro Rotary club ...lanazione

donati due nuovi monitor al Santa Maria Nuova - Due monitor multiparametrici per la Medicina Interna Alta Intensità sono stati donati dalla Fondazione Onlus all’Ospedale di Santa Maria Nuova. La ...gonews

Bowling For Soup e Cemetery Sun al Firenze Rocks - Firenze Rocks annuncia due nuovi grandi nomi che si aggiungono alla line up dell’edizione 2024, i Bowling For Soup e i Cemetery Sun saliranno sul palco ...gonews