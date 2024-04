Fiorentina | tentato furto in casa di un giocatore della prima squadra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Durante l’incontro-Viktoria Plzen di ieri sera, vinto ai supplementari dai ragazzi allenati da Vincenzo Italiano, dei ladri hannodi entrare nelladi un calciatore viola, ma sono stati messi in fuga da un vicino. Alcuni residenti hanno chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Due uomini, approfittando dell’impegno agonistico del, secondo quanto ricostruito, si sono introdotti nell’abitazione del calciatore rompendo la porta finestra per mettere a segno il colpo ma il sopraggiungere di un vicino ha mandato a monte i piani. I due sono stati visti da un altro abitante del quartiere mentre a volto coperto, si stavano allontanando. I ladri non avrebbero rubato nulla. Al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere di video sorveglianza...