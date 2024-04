Fiorentina - il giallo del bacio tra Italiano e la giornalista Il chiarimento del club

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Firenze, 19 aprile 2024 – Sono diventate virali le immagini di un presuntotra il tecnico dellaVincenzoe la bordocampista di Sky, Vanessa Leonardi, dopo il gol segnato dai viola nella semifinale contro il Victoria Plzen. Ma cosa è successo davvero? Il dubbio è stato sollevato da un cappuccio in testa che copre tutto. Una frase veloce, poiabbassa la testa e scompare vicino alla cronista per un paio di secondi, prima di tornare in panchina. A fare chiarezza ci ha pensato ilviola. "Non c'è stato alcun, non c'è stato nulla di nulla''. Un clamore che ilviola, senza diffondere note ufficiali, ha voluto spegnere. ''Non è successo nulla se non solo uno scambio di battute dopo la rete di Gonzalez, la ...