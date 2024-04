Fiorello - ' Ranucci e Iacona si contenderanno Arena Suzuki'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) La puntata di Viva Rai2! si apre con l'in bocca al lupo diad Amadeus, ufficialmente passato al Nove. "Sappi che abbiamo ricevuto una nota da Putin, si parla troppo di te e non più di lui!", ironizza lo showman. Poi il commento alle dichiarazioni dell'ad di Discovery, Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros. Discovery Sud Europa, che in un'intervista al Corriere della Sera ha detto: "? Mai incontrato, ma ci vorrebbe un progetto preciso che non abbiamo". Lo showman è d'accordo: "Manco io ce l'ho il progetto, non ce l'ha nessuno!". E nota poi una somiglianza particolare: "Tra le altre cose, lui dirige anche la navicella di Star Trek!". La Rai intanto prepara la contromossa: "Blindati, si tratta con Sciarelli e Pino Insegno torna in onda". Eha delle ...