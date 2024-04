Fiorello e Gabriele Corsi | l’ad di Discovery fa chiarezza su chi vedremo su Nove

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 19 aprile 2024) Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros, oggi ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dove ha parlato die di, due nomi che negli ultimi giorni sono stati trend topic in merito alla campagna acquisti di. Il primo su(al momento) non ci andrà, mentre il secondo sul(al momento) è stato riconfermato, nonostante l’ingresso di Amadeus che potrebbe scippargli il posto nel preserale. Amadeus è infatti passato a“con due prime time e un access in onda tutto l’anno“, che fine farà quindiche da cinque anni a questa parte, nel preserale, conduce con successo Deal With It e Don’t Forget The Lyrics? “...