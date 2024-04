Fiorello a Viva Rai2! Non ci sarà più un programma così - Natalie Imbruglia spacca

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 19 aprile 2024)nella puntata di oggi, 19 aprile, di! ha due super ospiti, Jack Savoretti econ i quali dà vita a performance uniche che solo nel suo show si possono vedere e non a caso su Instagram il pubblico preme perché non finisca tutto per sempre. ” Con questi ospiti aveteto!! non cimai più unnella storia della tv e poi in realtà non c è mai stato!! Solo voi! I MIGLIORI IN ASSOLUTO ”. Mentre l’ironia diè tutta per la faccenda Amadeus e il suo addio alla Rai.chiude! con ironia Giunge al termine un’altra settimana in compagnia di!. ...