Finger Food Festival 2024 | cibo - birra e musica dal vivo Ingresso gratuito | dove e quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 aprile 2024) Bologna, 19 aprileartigianale edalvi aspettano a Bologna per un weekend primaverile di divertimento. La bella stagione porta con sé l'arrivo di tanti eventi all'aperto e uno di questi è proprio il '', in programma in piazza Lucio Dalla da venerdì 19 a domenica 21 aprile. Il, il cui, prevede esibizionili dalscelte da Estragon Club. L'evento '' torna sotto la tettoia Nervi di piazza Lucio Dalla,tutto ha avuto inizio ben 9 anni fa. Pietanze italiane e straniere da gustare, ...