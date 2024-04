Fine vita - evidente la competenza delle Regioni | spero che il ricorso del governo la confermerà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sull’aiuto medico alla morte volontaria – che è un diritto stabilito, a determinate condizioni, dalla Corte costituzionale – la, perché legata alla responsabilità di gestione del sistema sanitario e comunque stabilita dall’art. 117 della Costituzione. Ci auguriamo che ildelpotrà essere l’occasione per confermare questa. Sostenere, come fa il, che non esiste alcun diritto per il cittadino né dovere in capo al Servizio sanitario si scontra con l’evidenza di quanto già accaduto: le competenti Aziende Sanitarie sia della Regione Marche che della Regione Friuli Venezia Giulia sono state in passato condannate dai Tribunali per non avere dato seguito alla richiesta di aiuto medico alla ...