Figline Valdarno - inaugurato lo sportello psicologico gratuito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 aprile 2024 - Unoe aperto a tutti dove trovare ascolto e consigli competenti. È quello promosso dalla cooperativa Nomos e dall'associazione Il Giardino, realizzato grazie al contributo della Società della Salute Fiorentina Sud Est,oggi aal centro sociale Il Giardino in via Roma. “E' unodi prima accoglienza per chiunque, dai 18 anni in su, senta la necessità di avere un supporto, per ogni tipo di disagio o problematica. Vuole offrire un servizio di ascolto attivo e senza giudizio per affrontare le difficoltà emotive e psicologiche degli utenti e dare un orientamento verso servizi di psicologia ed altro del ...