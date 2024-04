Fiaso - ' autonomia Regioni già realt - riforma opportunità per correttivi'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 apr. (Adnkronos Salute) - "In sanità sperimentiamo l'regionale da quasi venticinque anni. La modifica del Titolo V del 2001 ha creato di fatto 21 sistemi sanitari. Lapuò e deve essere dunque un'per garantire maggiore equità e stabilità al sistema sulla base dell'esperienza che abbiamo maturato". Questa la posizione che il presidente della, Giovanni Migliore, porterà come contributo al convegno 'differenziata: quali rischi per il Ssn?', organizzato dal sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed oggi a Bologna, nel primo pomeriggio. "La tutela della salute è un bene costituzionalmente garantito – spiega Migliore - e lo Stato, attraverso i Livelli essenziali di assistenza (Lea), definisce le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario ...