Centro-destra, sabato la discesa - Un sabato probabilmente decisivo per le sorti elettorali del centro-destra. A livello provinciale ma soprattutto a livello Casalasco: sabato infatti a Cremona arriverà il senatore di Fratelli d’Italia ...oglioponews

Tensioni politiche in Veneto: Forza Italia esclusa dalla maggioranza - La tensione politica in Veneto è palpabile. Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha espulso dalla maggioranza tre consiglieri di Forza Italia, in risposta alle critiche mosse dal partito al ddl Cal ...informazione

Fi-Lega: la frattura si allarga. Dopo gli attacchi di Tosi i leghisti replicano: «Avete pochi voti ma cercate poltrone» - VENEZIA - È l’effetto del terzo mandato, quello che Luca Zaia (a meno di miracoli) non avrà: non potendo essere ricandidato alla presidenza della Regione del Veneto, ...ilgazzettino