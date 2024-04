Continua il viaggio nella settima arte di Saint Laurent . Tutti e tre concorreranno per vincere la Palma d’Oro alla settantasettesima edizione della kermesse che si terrà dal 14 al 25 maggio. La ... (metropolitanmagazine)

Per la prima volta la kermesse cinematografica assegna un premio collettivo: a riceverlo, la casa di animazione fondata da Hayao Miyazaki che ha realizzato capolavori come Il mio vicino Totoro (wired)

Festival di Cannes 2024: il poster ufficiale omaggia Akira Kurosawa - Vi presentiamo l'immagine ufficiale della 77esima edizione del Festival francese, che si terrà dal 14 al 25 maggio prossimi.comingsoon

I 30 anni di Pulp Fiction, il cast si riunisce a Festival di LA - Il cast di Pulp Fiction si è riunito a Los Angeles per celebrare il 30/o anniversario del film cult diretto da Quentin Tarantino. L'occasione è stata il TCM Classic Film Festival. Ospiti della proiezi ...ansa

Eva Henger, Kevin Spacey sarà in "The contract", il suo primo film - Eva Henger sogna di portare al Festival del Cinema di Venezia il suo primo film, un thriller dal titolo "The contract" con Kevin Spacey nei panni del protagonista ...105