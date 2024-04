Festival dell' Innovability Danilo Cattaneo - Ceo InfoCert Spa Tinexta Group | Prioritario investire nelle competenze

(Di venerdì 19 aprile 2024) "Con la pandemia abbiamo scoperto quanto sia fondamentale la trasformazione digitale. La cosa più importante in Italia èda qui a dieci anni e, in secondo luogo, mettere a fattor comune quanto di positivo c'è. Partiamo dalle numerose eccellenze che abbiamo, mettiamole a si

Occhiuto "Sud ricco di acqua e dighe, metterle a sistema" - NAPOLI (ITALPRESS) - 'Il sud ha il grande problema della siccità, lo ha tutto il Mediterraneo e su questo tema servono interventi anche da parte ...notizie.tiscali

Tony Hadley torna in Sardegna, il 22 agosto ad Alghero - Nel 2017 era sbarcato a Cagliari per una serata di musica sulle note delle musiche degli Spandau Ballet, ora Tony Hadley, torna nell'Isola, ad Alghero, accompagnato dalla Fabolous TH Band, in occasion ...ansa

Ufs Festival: a Quartucciu musica e danze popolari - Musica, colori e balli della tradizione sarda: torna a Quartucciu l’Ufs Festival, l’evento itinerante all’insegna del ballo e della musica popolare sarda, ideato dall’Unione Folclorica Sarda (UFS) – ...unionesarda