Festa - c’è l’interrogatorio Il legale | Grave divulgazione di immagini

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMartedì prossimo Gianluca, l’ex sindaco di Avellino da ieri mattina agli arresti domiciliari insieme ad altre due persone, l’ex dirigente comunale Filomena Smiraglia e l’architetto Fabio Guerriero, si troverà faccia a faccia, neldi garanzia, con il Gip del Tribunale di Avellino, Giulio Argenio, lo stesso magistrato che ha firmato l’ordinanza cautelare su richiesta del procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma.è al centro di una inchiesta, articolata su diversi filoni, che lo chiama in causa, insieme ad altri, per presunti episodi di corruzione, concorsi truccati, irregolarità su affidamenti e appalti del comune di Avellino, ma anche per depistaggio, inquinamento delle prove e rivelazione del segreto di ufficio. “Non abbiamo una controtesi – spiega il penalista Luigi ...

"Non favorite il Leverkusen ": la lettera della Roma alla Lega Serie A: Tutti a far festa, seppur in maniera moderata, per la doppia vittoria contro il Milan in Europa League e l'approdo in semifinale dove la Roma di Daniele De Rossi se la vedrà contro i freschi campioni di Germania ...

'SE RICICLI TI PREMIO': ECOLAN A QUADRI CON GLI ALUNNI DEL BENEDETTO CROCE: Felici per la giornata di festa che li ha visti protagonisti, i bambini e le bambine hanno illustrato al presidente di Ecolan, Massimo Ranieri , i lavori realizzati. Riuniti in gruppi, c'è chi ha ...