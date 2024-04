Ferrari - Leclerc vuole aprire la scatola cinese Sainz è diventato l’uomo d’oro del mercato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ombre cinesi sulla Formula Uno. E in particolare sulla, che un po’ tutti aspettano al varco, nella speranza possa creare qualche problema alla dominante Red Bull. Ombre cinesi su, catapultati al centro dell’attenzione sia dall’annunciato sbarco di Hamilton a Maranello e sia dalla curiosa situazione creatasi all’interno della Scuderia. Dove, finora, il pilota scartato si è dimostrato più forte del pilota confermato. "Colpa mia". Interpellato ieri sull’argomento,non si è sottratto. Anzi, ha recitato il mea culpa. Così: "Carlos sta semplicemente facendo un lavoro migliore. Per quanto riguarda l’esordio stagionale in Bahrain è difficile fare un paragone perché da parte mia stavo affrontando dei problemi, ma a parte questo lui è partito molto bene. Tuttavia, nelle ultime due gare lui ...