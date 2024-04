 Ferrante Mit - Mandato ad Anas-Autostrade per l’Italia per alleggerire traffico SS 10 - sicurezza è priorità

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tarantini Time Quotidiano“Alla luce dei dati sempre più allarmanti sulla incidentalità sulla SS 100, con 6 vittime solo nell’ultimo mese, oggi ho tenuto una riunione presso il Ministero con la Direzione competente,per, anche su sollecitazione del deputato tarantino Vito De Palma, che ha preso parte all’incontro. In occasione della riunione ho datoalle due società di effettuare una valutazione sui volumi die di individuare soluzioni, da attuare anche in via sperimentale, perilsulla SS 100, con particolare riferimento ai mezzi pesanti. Ladelle strade è unadel MIT e per questo continuiamo a mettere in campo ogni intervento utile a rafforzarla“. Lo ...