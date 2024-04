Fenerbahce - Bonucci entra e sbaglia il rigore decisivo

(Di venerdì 19 aprile 2024)to in campo soltanto per calciare un, Leonardoè statoper l'eliminazione deldalla Conference League: ecco com'è andata e l'annata storta del calciatore italiano

L’Olympiakos guadagna una storica semifinale di Conference League e lo fa ai calci di rigore sul campo del Fenerbahce. Dopo la sconfitta per 3-2 dell’andata, il Fenerbahce vince 1-0 nei minuti ... (sportface)

L'ex Juve Leonardo Bonucci mandato in campo dal Fenerbahce nei quarti di finale di Conference League contro l'Olympiakos a pochi secondi dallo scadere solo per battere il calcio di rigore decisivo : ... (fanpage)

