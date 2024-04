Felipe Anderson inventa - Luis Alberto segna | Genoa-Lazio 0- - i due uscenti ravvivano il sogno Champions

Il numero uno del club brasiliano ha rivelato i retroscena della scelta di Felipe Anderson : "Era una trattativa che andava avanti da tempo, ci ha scelti per la credibilità"Continua a leggere (fanpage)

Lazio, Tudor e il messaggio a Kamada e Felipe Anderson: cosa è successo - Il tecnico della Lazio ha raggiunto Felipe Anderson e Kamada mentre effettuavano un torello con la squadra e ha abbracciato entrambi per lanciare un messaggio: ripartire uniti. Il tecnico croato sta ...lalaziosiamonoi

Lazio, Luis Alberto non è più il vice capitano dopo le parole di addio: segna ed esulta indicando lo stemma - Luis Alberto e la Lazio, sempre più lontani. Non tanto sul campo, perchè lo spagnolo è stato scelto fra i titolari dal tecnico Tudor per la gara contro il Genoa.calciomercato

Lotito: "Chi lascia la Lazio non lo fa perché non sta bene, ad esempio Felipe Anderson..." - Claudio Lotito e il rinnovo del contratto di Mattia Zaccagni fino al 30 giugno 2029. Il presidente biancoceleste ne ha parlato nel corso di una intervista rilasciata a ...tuttojuve