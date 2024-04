Fedez mostra il nuovo attico ai figli | Mi piacerebbe che la nuova casa del papà sia più la nostra nuova casa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024), tornato dalla vacanza negli Stati Unit ha deciso di svelare ai suoie al mondo la sua. Undi 400 metri quadrati “ancora da sistemare” come il dice rapper su Instagram. Nelle sue storieha infatti filmato l’entrata di Leo e Vitto nella. I duesono stati accolti da Annamaria Berrinzaghi, la mamma-manager dell’artista, che li ha abbracciati calorosamente. Nelle storie successive si vedono Leone e Vittoria mentre giocano con i gadget che il padre ha preparato per loro. Il piccolo Leo intento a sfogliare un libro a pop-up della Marvel, raffigurante eroi come Iron Man e i Fantastici 4, personaggi molto amati dal ...